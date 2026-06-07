إعلان

بحضور عباس أبو الحسن وعمرو منسي.. 7 صور من معرض "من الشكل إلى السياق"

كتب : منى الموجي

04:03 م 07/06/2026 تعديل في 05:36 م
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    إحدى لوحات معرض آرت دي ايجيبت
  • عرض 8 صورة
    حضور معرض آرت دي ايجيبت
  • عرض 8 صورة
    لوحات معرض آرت دي إيجيبت
  • عرض 8 صورة
    من معرض آرت دي إيجيبت
  • عرض 8 صورة
    في معرض آرت دي ايجيبت
  • عرض 8 صورة
    عباس أبو الحسن
  • عرض 8 صورة
    معرض آرت دي إيجيبت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نظمت مؤسسة آرت دي إيجيت معرضا للفن التشكيلي تحت عنوان "من الشكل إلى السياق"، ويرصد من خلال 20 لوحة لـ 12 فنانا مسيرة تطور الفن المصري من الحداثة إلى المعاصرة.

فنانون في معرض من الشكل إلى السياق

تعكس لوحات المعرض استمرارية التأثير المتبادل بين الأجيال وتطور مفاهيم الهوية والذاكرة والمجتمع في الفن المصري، وضم مجموعة من لوحات الفنانين: محمد ناجي، إنجي أفلاطون، سيف وانلي، أدهم وانلي، وعفت ناجي، عبدالهادي الجزار، عمر النجدي، حامد عبدالله، حامد عويس، بالإضافة إلى لوحات لكل من: محمد عبلة وأحمد فريد وأيمن السمري.

نادين عبدالغفار تتحدث عن معرض من الشكل إلى السياق

وقالت نادين عبدالغفار المنسقة الفنية ومؤسسة آرت دي إيجيبت، في كلمتها خلال الافتتاح: "المعرض يتناول الحوار المستمر بين رواد الفن المصري الحديث والفنانين المعاصرين الذين تواصل ممارساتهم الفنية البناء على هذا الإرث البصري وإعادة تفسيره. ومن خلال جمع جيلين معًا، يتتبع المعرض تطور التعبير الفني من تركيز الحداثة على الشكل والتجريد والتجريب البصري، إلى المقاربات المعاصرة المتداخلة مع قضايا الهوية والذاكرة والمجتمع والتكنولوجيا والخبرة الحياتية".

وأضافت:" بدلًا من تقديم الفن الحديث والفن المعاصر بوصفهما حركتين منفصلتين، فالمعرض يسلط الضوء على الاستمرارية بينهما، كاشفًا كيف يمد الفنانون المعاصرون الأفكار التي قدمتها الأجيال السابقة ويطوّرونها ويحوّلونها، ومن خلال هذا الحوار يعكس معرض من الشكل إلى السياق استمرارية المشهد الفني المصري والتأثير الدائم للفكر الحداثي على الممارسات الفنية المعاصرة اليوم".

نادين عبدالغفار تشكر المهندس نجيب ساويرس

ووجهت نادين خلال كلمتها الشكر للمهندس نجيب ساويرس، مشيرة إلى التزامه تجاه عدة مشاريع فنية، منها: مشروع الكتالوج التوثيقي الشامل لأعمال عبدالهادي الجزار، وإسهامه في الحفاظ على الإرث الفني المصري، وامتلاكه أبرز مجموعات أعمال الجزار الفنية، ومساهمته في تخليد أعمال بعض الفنانين من خلال عرضها في موقع الأهرام التاريخي.

وأعلنت نادين خلال الاحتفالية التي شهدت حضور مشاهير الفن والمجتمع، ومن بينهم: عباس أبو الحسن، عمرو منسي الرئيس التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، عن مجموعة من المبادرات والمعارض المقبلة، منها الموعد الجديد للدورة السادسة من معرض الأبد هو الآن، الذي يقام عند أهرامات الجيزة، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 28 نوفمبر، والدورة السادسة لمعرض القاهرة الدولية للفنون (CIAD)، والتي ستحول وسط القاهرة إلى مركز نابض للفن المعاصر والتبادل الثقافي خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى 8 نوفمبر.

اقرأ أيضا

سيلاوي يحسم الجدل حول حقيقة إلحاده وإساءته للنبي محمد

قبل سنوات من رحيله.. ماذا قال عزت أبو عوف عن الفيلا "المسكونة" في الزمالك؟

عباس أبو الحسن الفن نادين عبدالغفار

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"طبيبة بليسانس حقوق".. التحقيق مع مالكة "منة فيت سيشن" للاستشارات الغذائية
حوادث وقضايا

"طبيبة بليسانس حقوق".. التحقيق مع مالكة "منة فيت سيشن" للاستشارات الغذائية
"نشر مواد إباحية".. تفاصيل اتهام جديد يطارد ديلان بولات بعد مقتل حارس
زووم

"نشر مواد إباحية".. تفاصيل اتهام جديد يطارد ديلان بولات بعد مقتل حارس
الأهلي يفتح باب الرحيل النهائي أمام محمد شريف
رياضة محلية

الأهلي يفتح باب الرحيل النهائي أمام محمد شريف
تخفيف الحكم على الشقيقتين يسرا ويمنى في قضية تزوير مفردات راتب والدهما
أخبار المحافظات

تخفيف الحكم على الشقيقتين يسرا ويمنى في قضية تزوير مفردات راتب والدهما
فورثنيج الصينية تخفض أسعار سيارات موديل 2027 في مصر حتى 200 ألف جنيه
أخبار السيارات

فورثنيج الصينية تخفض أسعار سيارات موديل 2027 في مصر حتى 200 ألف جنيه

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان