روج الفنان سامو زين لأحدث أعماله الغنائية، والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، دون الكشف عن تفاصيل الألبوم أو موعد طرحه.

ونشر صورة من أحدث ظهور له عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق: "صيف 2026.. جاري تحميل الألبوم الجديد".

تعليقات الجمهور

وانهالت تعليقات الجمهور على المنشور، وجاء أبرزها: "أخيرا"، "وحشتنا يا فنان"، "الله بجد"، "عظمة أكيد"، "هتكسر الدنيا إن شاء الله"، "بالتوفيق".

آخر أعمال سامو زين

وكان الفنان سامو زين طرح قبل أسبوع أحدث أعماله الغنائية، وهي فيديو كليب أغنية "حياتي"، التي تُعد آخر أغنيات الميني ألبوم الرومانسي "روحي وقلبي وحياتي"، الذي طرحه مع نهاية الشهر الماضي.

الأغنية من كلمات إسماعيل الأبرص، وألحان سامو زين، وتوزيع موسيقي وميكس فهد، وماستر عمار خاطر، ومن إخراج إسماعيل الأبرص.

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