الفنان أحمد رمزي ينشر مقطع فيديو ساخر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وحقق نجاحا واسعا منذ طرحه، إذ تجاوز 6.2 ملايين مشاهدة خلال يوم واحد.

وضم الفيديو عددا كبيرا من نجوم الفن والإعلام، من بينهم: ركين سعد، أسماء جلال، الإعلامية منى الشاذلي، لطيفة، خالد مختار، الناقد الفني طارق الشناوي، باسم يوسف، عارفة عبدالرسول، أميرة أديب، ورزان جمال، وصانع المحتوى سامح سند.

تعليقات الجمهور على الفيديو

وعلق أحمد رمزي على الفيديو مازحا: "تكلفة الفيديو قرض من البنك المركزي".

وتفاعل الجمهور مع المقطع بشكل واسع، وجاءت أبرز التعليقات: "هموت وأعرف بيجمع كل دول إزاي"، "بيبيع كليته عشان يضحكنا"، "البادجيت ميزانية الدولة"، "كان ممكن أتوقع ترامب يظهر لكن سامح سند لأ"، "أقنعت باسم يوسف إزاي؟"، "يا سطا إنت بتعملها إزاي؟"، و"المعنى الحرفي لأحلام العصر".

أحمد رمزي في رمضان 2026

وشارك الفنان الشاب أحمد رمزي في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "فخر الدلتا".

المسلسل بطولة أحمد رمزي، وكمال أبو رية، انتصار، خالد زكي، تارا عبود، نبيل عيسى، حنان سليمان، أحمد صيام، حجاج عبدالعظيم، أحمد عصام السيد، ومن إخراج هادي بسيوني.

اقرأ أيضا:

أول تعليق من تامر هجرس بعد زفاف ابنته: "البنت هتسيب البيت يا جماعة"





"بداية إلى الأبد".. نور بدر يحتفل بخطوبته - صور







