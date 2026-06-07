نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة جديدة لنجله تيتوس عبر صفحته الرسمية على "انستجرام" في أحدث ظهور له على السوشيال ميديا.

وكتب الفيشاوي على الصورة: "سيدي العزيز، ابني الحبيب، أحبك كثيراً وأنا فخورة بك للغاية، وبالطبع كل الشكر والحب لوالدتك".

وحازت الصور على إعجاب جمهور الفيشاوي ومتابعيه، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ربنا يحميه و تشوفك زي ما تتمنى، فيشاوى واتقسمت اتنين، ماشاء الله قمر، قمر ربنا يحفظه ويحفظك".

أحمد الفيشاوي مع النجم العالمي مارتن لورنس

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن مقابلته النجم العالمي مارتن لورانس بعد وصول الأخير إلى مصر لحضور العرض الخاص العالمي لفيلم "7 Dogs".

نشر أحمد الفيشاوي مقطع فيديو من كواليس اللقاء الذي جمعه بالنجم العالمي مارتن لورانس، إذ ظهر الفيشاوي وهو يطلب من لورانس قول جملة فيلمه الشهيرة "Bad Boys For Life"، ليقوم الفيشاوي بعدها بتقبيل رأس لورانس.

اخر مشاركات أحمد الفيشاوي على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات أحمد الفيشاوي على شاشة السينما بفيلم "سفاح التجمع" الذي عرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2026.

تدور أحداث الفيلم في إطار الجريمة والإثارة، حول قصة حقيقية أثارت الرأي العام في مصر، إذ يتناول جرائم ارتكبها شخص ضد عدد من الفتيات، وكيف تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف خيوط القضية والوصول إلى مرتكبها.

وشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد الفيشاوي، صابرين، فاتن سعيد، اية سليم، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

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