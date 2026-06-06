كشف الفنان محمد الصاوي، عن تفاصيل مؤثرة في مشواره الفني وحياته الشخصية، متحدثًا عن أثر الفنان الراحل علاء ولي الدين في تكوين جيل كامل من الفنانين، ودوره في تعزيز الترابط بينهم، إلى جانب موقف إنساني للفنان أحمد بدير خلال واحدة من أصعب فترات حياته بعد وفاة نجله.

وقال محمد الصاوي، خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC، إن علاء ولي الدين كان وراء تماسك جيل كامل من الفنانين، موضحًا أن بينهم علاقات قوية امتدت خارج العمل الفني، سواء في جلسات دينية أو لقاءات ودية، إضافة إلى مساعدة بعضهم البعض في الحصول على فرص عمل.

محمد الصاوي يشيد بالفنان أحمد العوضي

أشاد الفنان محمد الصاوي، بالفنان أحمد العوضي وقال انه من الشخصيات المحترمة التي يفضل العمل معها، مشيرًا إلى أنه يمتلك روحًا ودودة تجعلك تشعر وكأنك تعرفه منذ سنوات طويلة، وأضاف أن العوضي يتميز بالشهامة ومساندة زملائه أثناء التصوير، مؤكدًا: "هو الولد الجدع اللي بيساند أصحابه وقت التصوير وأنا بحبه".

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