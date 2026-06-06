قُبلة في الهواء.. عمرو دياب يستقبل باسم سمرة في حفل زفاف ابنة شقيق عماد

بالصور- رقص ابنة شقيق عماد زيادة على أغاني عمرو دياب في حفل زفافها

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد السعدني

كشف الفنان أحمد السعدني عن وجوده في المكسيك، ونشر صورا من استمتاعه بوقته هناك عبر حسابه على انستجرام، وحازت الصور على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

أسيل عمران

كشفت الفنانة أسيل عمران عن وجودها في سويسرا، ونشرت صورا من كواليس رحلتها عبر صفحتها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة شتوية وسط أجواء قارصة البرودة.

عائشة بن أحمد

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا جديدا بالمصيف خلال استمتاعها بعطلتها.

ونشرت عائشة بن أحمد، الصور التي ظهرت فيها وهى وسط البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بضعة أيام متبقية".

كارولين عزمي

كشفت الفنانة كارولين عزمي عن زيارتها كاتدرائية القديس بطرس في مدينة الفاتيكان خلال رحلتها إلى إيطاليا، ونشرت صورا من كواليس رحلتها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها مرتدية غطاء رأس.

نسرين أمين

خضعت الفنانة نسرين أمين لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها مرتدية فستان أبيض أنيق حاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

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