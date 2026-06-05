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بالصور-باسم سمرة مع عماد زيادة في حفل زفاف ابنة شقيقه

كتب : مروان الطيب

11:42 م 05/06/2026
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    باسم سمرة مع عماد زيادة في حفل زفاف ابنة شقيقه (1)
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    باسم سمرة مع عماد زيادة في حفل زفاف ابنة شقيقه (2)

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تصوير- إيمان العربي:
استقبل الفنان عماد زيادة، الفنان باسم سمرة فور وصوله حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة المقام مساء اليوم الجمعة بأحد الفنادق الكبرى، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ورجال الأعمال والشخصيات العامة.

ظهر الفنان باسم سمرة وهو يهنئ الفنان عماد زيادة على زفاف ابنة شقيقه مايا، والتقطا معا العديد من الصور التذكارية.
وكان من أبرز حضور حفل الزفاف من نجوم الفن والإعلام ورجال الأعمال، الفنان باسم سمرة، الفنانة نادية الجندي، الفنانة جومانا مراد، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، المنتج كامل أبو علي، الفنان إدوارد، السيناريست الكبير يوسف معاطي والتقطوا العديد من الصور التذكارية مع الفنان عماد زيادة.

عماد زيادة يحتفل بعقد قران ابنة شقيقه مايا وسط أجواء عائلية

احتفل الفنان عماد زيادة بعقد قران ابنة شقيقه مايا مطلع شهر مايو الماضي، الذي أقيم وسط أجواء عائلية بحضور الأهل والأصدقاء إلى جانب عدد من نجوم الرياضة المصرية.
ظهر عماد زيادة والسعادة تغمره بعقد قران مايا، والتقط العديد من الصور التذكارية مع المدعويين، منهم الداعية مصطفى جسني، لاعب النادي الأهلي محمد هاني، مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، ولاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق حسام غالي.

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باسم سمرة عماد زيادة نجوم الفن

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