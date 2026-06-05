تصوير- هاني رجب- إيمان العربي:

يواصل عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ورجال الأعمال والشخصيات العامة التوافد على حفل زفاف مايا ابنة شقيق الفنان عماد زيادة المقام مساء اليوم الجمعة بأحد الفنادق الكبرى، إلى جانب حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وجاء بين أبرز الحضور النجمة نادية الجندي التي خطفت الأنظار بأناقتها فور وصولها والتقطت العديد من الصور التذكارية.

وكان من أبرز حضور حفل الزفاف من نجوم الفن والإعلام ورجال الأعمال، الفنان باسم سمرة، الفنانة جومانا مراد، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، المنتج كامل أبو علي، الفنان إدوارد، السيناريست الكبير يوسف معاطي والتقطوا العديد من الصور التذكارية مع الفنان عماد زيادة.

عماد زيادة يحتفل بعقد قران ابنة شقيقه مايا وسط أجواء عائلية

احتفل الفنان عماد زيادة بعقد قران ابنة شقيقه مايا مطلع شهر مايو الماضي، الذي أقيم وسط أجواء عائلية بحضور الأهل والأصدقاء إلى جانب عدد من نجوم الرياضة المصرية.

ظهر عماد زيادة والسعادة تغمره بعقد قران مايا، والتقط العديد من الصور التذكارية مع المدعويين، منهم الداعية مصطفى جسني، لاعب النادي الأهلي محمد هاني، مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، ولاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق حسام غالي.

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