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يحقق فيلم "7 Dogs" نجاحا جماهيريا ضخما منذ عرضه بالسينمات يوم 27 مايو الماضي، إذ تخطت إيراداته حتى الآن حاجز الـ 11 مليون دولار، ليصبح الفيلم هو أعلى افتتاحية لفيلم مصري - عربي في تاريخ السينما العربية، وكان من أهم أسباب نجاح الفيلم هو تصويره في ستوديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض المجهزة بالكامل بأحدث التقنيات العالمية.

كواليس افتتاح ستوديوهات "الحصن بيج تايم"

أُقيم المشروع على إجمالي مساحة تبلغ 300 ألف متر مربع، ويضم 7 مباني استديوهات صُممت بأحدث التقنيات وتم إنجازها في وقت قياسي بلغ 120 يوماً فقط.



تهدف هذه الاستوديوهات إلى وضع الرياض على الخارطة العالمية لصناعة محتوى الإنتاج الفني.

وشهدت مدينة الرياض افتتاح ستوديوهات "الحصن بيج تايم" بشهر نوفمبر عام 2024، بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وعدد كبير من ألمع النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي.

عرض حفل افتتاح "ستوديوهات الحصن بيج تايم" عبر قناة "MBC مصر" وقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية"، وظهر أديب وهو يتجول بعدد من الاستديوهات المختلفة والتي شهدت استعدادات وتحضيرات على أعلى مستوى لتقديم أعمال سينمائية وتليفزيونية بمستوى عالمي وسط تغطية إعلامية عالمية.

وتحدث الإعلامي عمرو أديب، أن استديوهات "الحصن بيج تايم" ستكون بمثابة "مصنع الأحلام"، ومكانًا لتحقيق الأحلام من قبل محبي وعشاق السينما والدراما التليفزيونية لتقديم أعمال فنية ستشهد تطورًا كبيرًا في منطقة الشرق الأوسط ومنافسة عالمية.

كما نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عبر حسابه الرسمي على "X"، بيانا رسميا تضمن تفاصيل افتتاح ستديوهات "الحصن بيج تايم" كخطوة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي والتليفزيوني في المنطقة، وأشار البيان إلى أن ستديوهات "الحصن بيج تايم" تم بناؤها في فترة قياسية تقدر بـ 120 يومًا، وتعد واحدة من أكبر وأحدث الاستديوهات للإنتاج السينمائي والتليفزيوني في الشرق الأوسط، وتضم هذه المنطقة المتكاملة 7 مباني ستديوهات على مساحة 10.500 متر مربع بإجمالي مساحة للمشروع 300 ألف متر مربع.

أعمال يتم تصويرها داخل ستوديوهات الحصن بيج تايم

أعلنت هيئة الترفيه عن عدد من الأعمال السينمائية التي سيتم تصويرها داخل ستوديوهات "الحصن بيج تايم".

وكان بداية هذه الأفلام فيلم "7 Dogs" الذي عرض مؤخرا بالتزامن مع موسم أفلام موسم عيد الأضحى 2026.

كما أعلن تركي ال الشيخ مؤخرا عن انتهاء فيلم "البوليفارد" للمخرج محمد الملا الذي تم تصويره بالكامل داخل ستوديوهات "الحصن بيج تايم".

كما يتم مواصلة تصوير فيلم "معركة اليرموك" عن قصة خالد بن الوليد وبمشاركة نجوم عالميين.

إلى جانب فيلمين سعوديين عن قصص حقيقية، أحدهما عن مكافحة المخدرات بمشاركة وزارتي الدفاع والداخلية، وفيلم رعب بإنتاج سعودي عالمي وبطولة نجوم سعوديين وعالميين.



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