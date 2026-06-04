هنأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، النجم كريم عبد العزيز بعد إعلانه بدء تصوير الجزء الثالث من فيلم الفيل الأزرق.

أعاد تركي آل الشيخ نشر صورة للنجم كريم عبد العزيز مع كلاكيت الفيلم عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وكتب: "الفيل الأزرق صيف 2027، ربنا يوفقك يا كريم ومروان وكل الفريق".

تركي آل الشيخ يحتفل بنجاح فيلم "7 Dogs"

يواصل تركي آل الشيخ الاحتفال بالنجاح الجماهيري الكبير الذي يحققه فيلم "7 Dogs" بدور العرض السينمائي، إذ حقق الفيلم منذ بداية عرضه 27 مايو الماضي وحتى الآن إيرادات بلغت 11.613.902 مليون دولار، بإجمالي تذاكر مباعة 1.573.38 مليون تذكرة.

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي.

تركي آل الشيخ يعلن انتهاء تصوير فيلم "البوليفارد"

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية مؤخرا، انتهاء تصوير فيلم "البوليفارد" استعدادا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

نشر تركي صورة من كواليس التصوير عبر صفحته على "X" وكتب: "اليوم اخر يوم تصوير فيلم البوليفارد للمخرج محمد الملا".

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