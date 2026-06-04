تستعد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لإحياء حفل غنائي كبير في العاصمة الأردنية عمّان يوم 11 يوليو المقبل، وتلتقي جمهورها لتقديم مجموعة من أشهر أغانيها التي حققت نجاحًا واسعًا خلال مشوارها الفني.

نجاح أغنية شو المطلوب

ويأتي الحفل بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية الفنانة هيفاء وهبي "شو المطلوب"، والتي حظيت بتفاعل واسع من الجمهور وتصدرت قوائم الأغاني الأكثر استماعًا وتداولًا في الوطن العربي وعدد من الدول، كما نالت إشادات كبيرة من محبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المنتظر أن تقدم هيفاء وهبي خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها القديمة والجديدة، وسط حالة من الحماس والترقب من جمهورها في الأردن.

هيفاء وهبي تستعد لجولة غنائية في أوروبا وأمريكا

يذكر أن النجمة هيفاء وهبي تستعد خلال الفترة المقبلة للانطلاق في جولة فنية تشمل عددًا من الدول الأوروبية والأمريكية.

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