ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، احتفالية كبرى بمناسبة مرور 110 عاما على ميلاد الشاعر الكبير زكريا الحجاوي.

الاحتفالية تقام مساء غد الجمعة في تمام التاسعة مساء، على مسرح السامر بالعجوزة، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة جيهان زكي وزير الثقافة، وإشراف الأستاذ الدكتور أيمن الشيوي رئيس قطاع المسرح، وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

الاحتفاء برموز الإبداع المصري

تقام هذه الاحتفالية في إطار حرص وزارة الثقافة على الاحتفاء برموز الإبداع المصري ورواد الثقافة والفنون الشعبية، ويتضمن برنامج الاحتفال تسليم جوائز الدورة الأولى من مسابقة زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية، التي أطلقها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية هذا العام.

نتائج مسابقة زكريا الحجاوي

وفاز بمسابقة زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية: الدكتورة أمل فوزي أحمد عوض، والدكتورة كوثر علي إبراهيم علي، والدكتورة نعمات حامد حسّان.

كما يشهد الاحتفال تكريم اسم الرائد الكبير زكريا الحجاوي تقديرًا لإسهاماته البارزة في جمع وتوثيق التراث الشعبي المصري واكتشاف العديد من المواهب الفنية التي أصبحت لاحقًا من علامات الثقافة المصرية، فضلًا عن دوره المؤثر في إثراء الحركة الفنية والشعبية المصرية.

فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي

وتختتم الاحتفالية بفقرة فنية تقدمها فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، تتضمن مختارات من التراث الغنائي والشعبي المرتبط بمشروعات زكريا الحجاوي ورؤيته الفنية والثقافية.

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