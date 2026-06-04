طرح الفنان مصطفى شوقي مؤخرا أحدث أغانيه بعنوان "عجيبة الدنيا دي"، وهي من كلماته وألحانه، توزيع مايكل جمال، وإنتاج ريتشارد الحاج.

وقال مصطفى شوقي في مداخلة مع برنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة "مودرن mti": "عامل في أغنية "عجيبة الدنيا دي" لحن تحسه بليغي شوية من الزمن الجميل، وكلمة حلوة بدون إيفيهات، غنوة شايفها من الزمن الجميل بشكل مواكب وعصري وسبقها مجموعة أغاني بـ استايل معين في الكلمات والألحان يا رب توصل للناس بشكل كويس إن شاء الله".

تجربة مسرحية ابن الأصول

وعن مشاركته في مسرحية "ابن الأصول"، قال مصطفى شوقي: "مسرحية ابن الأصول تجربة جديدة ومختلفة بالنسبة لي، قصة وإخراج المبدع القدير مراد منير ويشارك في بطولتها معي الفنانة ميرنا وليد ومجموعة كبيرة من المبدعين، وتجربتي الأولى على المسرح مع المخرج مراد منير رائعة والمسرحية بها قصة اجتماعية استعراضية ومجموعة من الأغاني المختلفة، والمسرحية مختلفة".

ويعرض مصطفى شوقي مع فرقة المسرح الكوميدي مسرحية "ابن الأصول" على مسرح ميامي بـ وسط البلد، بداية من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الماضي

أبطال مسرحية ابن الأصول

مسرحية "ابن الأصول" من إنتاج البيت الفني للمسرح، بطولة النجوم ميرنا وليد، مصطفى شوقي، محمود عامر، حسان العربي، رشا فؤاد، حامد سعيد، ومجموعة من الوجوه الجديدة ليلى مراد، يوسف مراد، عبير مكاوي، محمود عوض من تأليف وإخراج مراد منير.

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