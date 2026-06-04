كشفت الفنانة لقاء سويدان عن تعرض والدتها لوعكة صحية مفاجئة، نقلت على إثرها إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

لقاء سويدان تطلب من جمهورها الدعاء لوالدتها



وكتبت لقاء سويدان عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك": "دعاؤكم فرق معايا وأنا مريضة جدا، ممكن تدعوا لأمي بالشفاء، هي في العمليات الآن".

لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع

وكانت الفنانة لقاء سويدان كشفت في يناير الماضي عن إصابتها بالعصب السابع، خلال ظهورها على الهواء عبر برنامجها على قناة "الشمس".

وقالت: "بشكر كل الناس اللي سألت عليا في مرضي، وبشكر جمهوري على دعائهم ليا وتمنياتهم بالشفاء، حبيت أظهر الجانب الإنساني من حياتي لجمهوري من غير خجل، وفيه ناس قالتلي متطلعيش هوا بالشكل ده، لكني أصريت على الظهور".

وتابعت لقاء: "الفنان بني آدم بيفرح ويحزن ويتعب وينجح ويفشل، وإحنا عندنا مشاكل حياتية ولدينا مشاكل صحية كثيرة".

وأضافت: "هناك لحظات مرض وضعف ويأس نمر بها، وأنا أُصبت بالعصب السابع بسبب حالة نفسية سيئة وتعرضت لضغط عصبي لفترة طويلة، وظهرت ليا حملات تشويه، وفيه ناس كنت بعتبرهم قريبين مني وأصدقاء ليا".

آخر أعمال لقاء سويدان

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان مسلسل "حرب الجبالي" الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته: رياض الخولي، سوسن بدر، أحمد رزق، صلاح عبدالله، فردوس عبدالحميد، ومن إخراج محمد أسامة.







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