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أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن وصول الفنان العالمى بيدرو ألونسو، للقاهرة، استعدادا لتصوير مشاهده في الفيلم الجديد "الأمير" بطولة الفنان أحمد عز.

ونشر تركي مجموعة صور لـ بيدرو ألونسو"، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "النجم Pablo Alonzo (برلين) في موقع التصوير في القاهرة لمسلسل النجم الكبير أحمد عز (الأمير)".



كما أعاد تركي نشر مقطع فيديو للفنان بيدو وهو يلتقط صورًا من داخل فندق إقامته، ليعلق تركي آل الشيخ ويكتب: "كلنا بنحب مصر والنيل، ويارب المسلسل يحقق النجاح الكبير".

يُعد مسلسل "الأمير" من أبرز وأضخم الأعمال الدرامية العربية المنتظرة خلال الفترة المقبلة، ويأتي برعاية الهيئة العامة للترفيه، بطولة العمل النجم أحمد عز، النجم بيدرو ألونسو إلى جانب مجموعة كبيرة من نجوم الوطن العربي والعالم.

مسلسل الأمير من تأليف صلاح الجهيني وفكرة المستشار تركي آل الشيخ وإخراج ستيفن هوبكنز، ومن إنتاج ستوديوهات صلة بالتعاون مع منصة شاهد و mbc وبدعم من الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

من هو بيدرو ألونسو؟

بيدرو ألونسو، صاحب شخصية "برلين" في مسلسل "La Casa de Papel" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا عبر نتفليكس.

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