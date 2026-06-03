أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تحقيق فيلم 7Dogs رقمًا جديدًا، بعدما سجل أعلى افتتاحية في تاريخ السينما السعودية خلال أول 7 أيام من العرض.

وشارك تركي آل الشيخ متابعيه على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائمة بأعلى 5 أفلام حققت إيرادات في خلال أول 7 أيام من العرض في السينما السعودية.

وكتب تركي على حسابه: "‏الحمدلله أعلى افتتاحية في التاريخ في السعودية بـ 19 مليون ريال تقريباً".

وجاءت قائمة أعلى الافتتاحيات في السعودية خلال أول 7 أيام كالتالي:

1- سفن دوجز: 18.9 مليون ريال، 344.345 ألف تذكرة

2- فيلم Oppenheimer: 14.7 مليون ريال، – 235.438 ألف تذكرة

3- فيلم شباب البومب: 12.3 مليون ريال، – 244.515 ألف تذكرة

4-فيلم Bad Boys :11.6 مليون ريال، – 200.8 ألف تذكرة



أبطال فيلم "7Dogs"



يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، نجم بوليوود سلمان خان، والفيلم من قصة المستشار تركي آل الشيخ.

اقرأ أيضا..

محمد رمضان يعلن تصدر "أسد" تقييمات الجمهور لأفلام عيد الأضحى

أحمد داود يعلن موعد حضوره فيلم "إذما" مع الجمهور في طنطا وإسكندرية



