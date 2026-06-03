كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة الراحلة سهام جلال، موضحا الأسباب الطبية التي أدت إلى تدهور حالتها قبل وفاتها.

تعليق جمال شعبان على وفاة سهام جلال

وقال جمال شعبان خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، المذاع عبر قناة "الشمس": "المشهد الختامي في حياة سهام فيه ظلال ومعاني كثيرة، فقبل وفاتها بيوم واحد كانت في بث مباشر على تيك توك، وقالت إن الأطباء طلبوا لها أشعة مقطعية بالصبغة على الشرايين الطرفية، وبعد إرسال الأشعة إلى الاستشاري اكتشف أن الحالة خطيرة، لدرجة أن أحد أصابع قدمها أصبح أزرق اللون، وكانوا يفكرون في بتره".

وأضاف: "دخلت سهام جلال عملية جراحية لعلاج انسداد الشرايين الطرفية، إيه اللي يخلي سيدة في منتصف العمر تصاب بتصلب الشرايين أو جلطة أو انسداد بالشرايين الطرفية، الشريان الرئيسي الخارج من القلب والمتجه إلى الفخذ يتعرض للتصلب زي شرايين القلب، نتيجة الإصابة بالسكر أو الضغط أو التدخين، وساعات بيتشخص آلام في العضلات".

وكانت الفنانة الراحلة سهام جلال كشفت خلال بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك" عن تفاصيل معاناتها الصحية قبل الجراحة، قائلة: "فاجأوني إني هعمل العملية بكرة، ومشكلة الانسداد اللي عندي اتنين، واحد في الفخذ وواحد بعد الركبة، والاتنين خلوا صباع عندي أزرق كله وكان رايح على القطع، وأنا مبنامش من الألم اللي عندي وعايشة على المسكنات".

عزاء سهام جلال

ومن المقرر إقامة عزاء الفنانة الراحلة سهام جلال بمسجد حسين صدقي بمنطقة المعادي، بعد رحيلها إثر مضاعفات عملية جراحية خضعت لها خلال الأيام الماضية.

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