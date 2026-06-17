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بعد عرض الحلقة الأخيرة.. ماجدة خير الله تعلق على أحداث "ورد على فل وياسمين" ماذا قالت؟

كتب : سهيلة أسامة

06:08 م 17/06/2026 تعديل في 06:17 م

ماجدة خير الله

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علقت الناقدة الفنية ماجدة خير الله على أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "ورد على فل وياسمين"، والتي عُرضت أمس الثلاثاء على منصة "شاهد".

تعليق ماجدة خير الله

وكتبت ماجدة خير الله عبر حسابها على "فيسبوك": "مش معنى إن طارق بيمارس بعض الأنشطة البيولوجية اللازمة لاستمرار الحياة، إنه نسي حبه وقصته مع إلهام، راقب تحركاته في الحلقة الأخيرة عندما يخلو إلى نفسه، وانت تدرك مش إنه فاكرها، لكن دي لسه عايشة جواه تماما، أعد مشاهدة الدقائق الأخيرة من الحلقة الخامسة عشرة".

وشهدت الحلقة الأخيرة وفاة شخصية "إلهام" التي جسدتها الفنانة صبا مبارك، بعد تدهور حالتها الصحية مع معاناتها من سرطان الدم، كما تزوج "طارق" الذي جسد شخصيته الفنان أحمد عبد الوهاب.

مسلسل "ورد على فل وياسمين"

ومسلسل "ورد على فل وياسمين" مكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته كل من صبا مبارك، أحمد عبدالوهاب، فدوى عابد، هديل حسن، سلوى محمد علي، ميمي جمال، وإسماعيل فرغلي، وهو من إخراج محمود عبدالتواب وتأليف عمرو سمير عاطف ووائل حمدي.

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