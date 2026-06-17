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شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت مجموعة من الصور أثناء ممارستها التمارين الرياضية، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

ونشرت نسرين طافش الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة رياضية جريئة، مرتدية "ترينج" مكون من "كروب توب" و"ليجن" باللون الوردي.

تعليقات الجمهور على الصور

وحصدت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها، الذين حرصوا على التعبير عن إعجابهم بإطلالتها، وجاءت أبرز التعليقات: "النمر الوردي"، "بجد جميلة أوي"، "العسل كله"، "ربنا يقويك ويحرسك ويحميكي"، "جمالك"، و"يا جميل إنتي".

نسرين طافش تتصدر التريند

وفي سياق آخر، تصدرت الفنانة نسرين طافش مؤخرا تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث "جوجل"، بعد تداول شائعات بشأن انفصالها عن زوجها رجل الأعمال أحمد جوهر.

شائعات الانفصال

ورغم الشائعات التي تتردد بين الحين والآخر حول حياتها الشخصية، اعتادت نسرين طافش خلال الفترة الماضية على مشاركة صور تجمعها بزوجها أحمد جوهر في أكثر من مناسبة، في إشارة إلى حالة الاستقرار والانسجام التي تجمع بينهما.

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