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حادث فظيع أعظم من دعواتنا.. صلاح عبد الله يودّع محمد مرزبان بكلمات مؤثرة

كتب : سهيلة أسامة

04:56 م 17/06/2026

صلاح عبد الله

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ودع الفنان صلاح عبد الله الفنان الراحل محمد مرزبان، الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 64 عاما، متأثرا بإصاباته البالغة إثر حادث سير.

ونعاه صلاح عبد الله عبر حسابه الخاص على "فيسبوك" قائلا: "ارتحت يا محمد.. رحمة المولى بك يا حبيبي بعد الحادث الفظيع كانت أعظم من دعواتنا وأمانينا.. ضحكتك في الجنة بإذن الله".

موعد ومكان الجنازة

ومن المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء، من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، بحضور أسرته وأصدقائه وعدد من نجوم الوسط الفني.

آخر أعماله الفنية

وكان آخر ظهور فني لمحمد مرزبان من خلال مشاركته في مسلسل "ورد على فل وياسمين"، الذي عُرض مؤخرًا عبر منصة "شاهد"، وحقق تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.

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