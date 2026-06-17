ودع الفنان صلاح عبد الله الفنان الراحل محمد مرزبان، الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 64 عاما، متأثرا بإصاباته البالغة إثر حادث سير.

ونعاه صلاح عبد الله عبر حسابه الخاص على "فيسبوك" قائلا: "ارتحت يا محمد.. رحمة المولى بك يا حبيبي بعد الحادث الفظيع كانت أعظم من دعواتنا وأمانينا.. ضحكتك في الجنة بإذن الله".

موعد ومكان الجنازة

ومن المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء، من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، بحضور أسرته وأصدقائه وعدد من نجوم الوسط الفني.

آخر أعماله الفنية

وكان آخر ظهور فني لمحمد مرزبان من خلال مشاركته في مسلسل "ورد على فل وياسمين"، الذي عُرض مؤخرًا عبر منصة "شاهد"، وحقق تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.

اقرأ أيضًا

دياب ينعى محمد مرزبان: "كان من أنقى وأهدى الشخصيات الفنية"





أحمد العوضي ينعى محمد مرزبان: "ربنا يسكنه فسيح جناته"





قبل وفاته بحادث دراجة نارية.. ماذا قال محمد مرزبان عن هوايته؟ - فيديو



