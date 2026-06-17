نعت الفنانة ياسمين صبري الفنان الراحل محمد مرزبان، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء متأثرا بإصاباته إثر حادث سير تعرض له على طريق الإسماعيلية أثناء قيادته دراجة نارية.

ونشرت ياسمين صبري صورة أرشيفية للفنان الراحل عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك"، وعلقت: "أتقدم بخالص التعازي في وفاة الفنان محمد مرزبان.. رحم الله الفقيد وألهم أهله الصبر والسكينة".

موعد ومكان الجنازة

ومن المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء، من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، بحضور أسرته وأصدقائه وعدد من نجوم الوسط الفني.

وفاة محمد مرزبان

وكان محمد مرزبان تعرض لحادث سير أثناء مشاركته في جولة للدراجات النارية بمحافظة الإسماعيلية، ما أسفر عن إصابته بنزيف في المخ، وكسر في قاع الجمجمة، وتجمع دموي على الرئتين، ظل الفنان الراحل يتلقى العلاج داخل غرفة العناية المركزة خلال الأيام الماضية، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويفارق الحياة متأثرا بإصاباته.

آخر أعماله الفنية

وكان آخر ظهور فني لمحمد مرزبان من خلال مشاركته في مسلسل "ورد على فل وياسمين"، الذي يعرض حاليًا عبر منصة "شاهد"، وحقق تفاعلا واسعا بين الجمهور خلال الفترة الماضية.

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