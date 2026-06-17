نعى الفنان أحمد عبد الوهاب الفنان الراحل محمد مرزبان، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد أيام من تلقيه العلاج داخل أحد المستشفيات إثر تعرضه لحادث سير أليم.

أحمد عبدالوهاب ينعى محمد مرزبان

ونشر أحمد عبدالوهاب صورة أرشيفية للفنان الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلق قائلا: "انا لله وانا اليه راجعون، خالص العزاء في وفاة الفنان محمد مرزبان سائلين المولي عز وجل أن يتغمده برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

موعد ومكان جنازة الفنان محمد مرزبان

وحددت أسرة الفنان الراحل محمد مرزبان موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة، بعد رحيله صباح اليوم الأربعاء متأثرًا بالإصابات القوية التي تعرض لها إثر حادث دراجة نارية مأساوي على طريق الإسماعيلية.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء.

آخر أعمال محمد مرزبان

وكانت آخر أعمال الفنان الراحل محمد مرزبان مسلسل "ورد على فل وياسمين"، وشارك في بطولته كل من صبا مبارك، وأحمد عبد الوهاب، وفدوى عابد، وميمي جمال، وسلوى محمد علي، وإسماعيل فرغلي، وياسر عزت. والمسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف ووائل حمدي، وإخراج محمود عبد التواب.



اقرأ أيضًا:

قبل وفاته بحادث دراجة نارية.. ماذا قال محمد مرزبان عن هوايته؟ - فيديو





دياب ينعى محمد مرزبان: "كان من أنقى وأهدى الشخصيات الفنية"





أحمد العوضي ينعى محمد مرزبان: "ربنا يسكنه فسيح جناته"



