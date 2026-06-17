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بالصور| الراقصة جوهرة تحتفل بخطوبتها على هامش حفل بالمتحف المصري الكبير

كتب : نوران أسامة

03:47 م 17/06/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الراقصة جوهرة وخطيبها (2)
  • عرض 9 صورة
    بفستان أنيق جوهرة تتألق في خطوبتها
  • عرض 9 صورة
    جوهرة تحتفل بحفل خضوبتها
  • عرض 9 صورة
    الراقصة جوهرة
  • عرض 9 صورة
    الراقصة جوهرة وخطيبها
  • عرض 9 صورة
    جوهرة تحتفل بخطوبتها في حفل أقيم بالمتحف المصري (1)
  • عرض 9 صورة
    جوهرة تختف الأنظار من حفل خطوبتها (2)
  • عرض 9 صورة
    جوهرة تختف الأنظار من حفل خطوبتها (1)

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تصوير- هاني رجب

فاجأت الراقصة جوهرة جمهورها بإعلان خطوبتها، وذلك على هامش حفل غنائي أقيم مساء أمس الثلاثاء بالمتحف المصري الكبير لصالح إحدى الشركات العقارية.

جوهرة تحتفل بخطوبتها

وظهرت جوهرة خلال احتفالها بخطوبتها في أجواء مميزة، بحضور عدد من الشخصيات العامة وسفراء الدول، إلى جانب الفنانة بشرى.

نانسي عجرم ونسمة محجوب تحييان الحفل

وشهد الحفل فقرات غنائية أحيتها الفنانة نانسي عجرم والفنانة نسمة محجوب، حيث قدمتا مجموعة من أشهر أغانيهما التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

وأشعلت نانسي عجرم أجواء الحفل بباقة من أبرز أعمالها الغنائية، فيما قدمت نسمة محجوب مجموعة من الأغاني التي لاقت استحسان الجمهور.

آخر ظهور للراقصة جوهرة

وكان آخر ظهور للراقصة جوهرة خلال العرض الخاص لفيلم "الكراش"، الذي أُقيم يوم 8 يونيو الجاري.

وشهد العرض حضور عدد من أبطال وصناع العمل، من بينهم الفنان أحمد داود وزوجته علا رشدي، والفنانة ميرنا جميل، ومريم الجندي، وحسن أبو الروس، إلى جانب المخرج محمود كريم.

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