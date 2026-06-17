بعد جدل وصية "الملابس البيضاء".. من هي ناتاشا زوجة محمد مرزبان؟

تصوير- هاني رجب

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنانة نسمة محجوب حفلا غنائيا بالمتحف المصري الكبير، أمس الثلاثاء، لصالح إحدى الشركات العقارية.

وشهد الحفل حضور الفنانة بشرى، إلى جانب عدد من السفراء والشخصيات العامة.

وقدمت نانسي عجرم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، فيما قدمت نسمة محجوب باقة من أبرز أعمالها الغنائية.

أغاني نسمة محجوب

وشاركت نسمة محجوب في الحفل بعدد من أغانيها الشهيرة، من بينها "يا محروسة"، و"حبيتك"، و"الوقت يعدي".

نانسي عجرم في البحرين

وكانت نانسي عجرم أحيت مؤخرا حفلاً غنائيا ضخمًا في البحرين، رفع شعار "كامل العدد"، وسط حضور جماهيري كبير من محبيها في دول الخليج، وقدمت خلاله مجموعة من أشهر أغانيها التي لاقت تفاعلا واسعا من الحضور.

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