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نانسي عجرم ونسمة محجوب تشعلان حفل بالمتحف المصري الكبير - صور

كتب : سهيلة أسامة

02:48 م 17/06/2026 تعديل في 03:31 م
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    سفير سلطنة عمان وزوجته (1)
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    الفنانة بشرى_1
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    الفنانة بشرى
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    سفير سلطنة عمان وزوجته (2)
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    بشرى
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    نانسي عجرم تحيي حفلا في المتحف الكبير (2)
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    نانسي عجرم تحيي حفلا في المتحف الكبير (1)
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    نسمة محجوب (1)
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    نسمة محجوب (2)

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تصوير- هاني رجب

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنانة نسمة محجوب حفلا غنائيا بالمتحف المصري الكبير، أمس الثلاثاء، لصالح إحدى الشركات العقارية.

وشهد الحفل حضور الفنانة بشرى، إلى جانب عدد من السفراء والشخصيات العامة.

وقدمت نانسي عجرم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، فيما قدمت نسمة محجوب باقة من أبرز أعمالها الغنائية.

أغاني نسمة محجوب

وشاركت نسمة محجوب في الحفل بعدد من أغانيها الشهيرة، من بينها "يا محروسة"، و"حبيتك"، و"الوقت يعدي".

نانسي عجرم في البحرين

وكانت نانسي عجرم أحيت مؤخرا حفلاً غنائيا ضخمًا في البحرين، رفع شعار "كامل العدد"، وسط حضور جماهيري كبير من محبيها في دول الخليج، وقدمت خلاله مجموعة من أشهر أغانيها التي لاقت تفاعلا واسعا من الحضور.

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نانسي عجرم المتحف المصري الكبير نسمة محجوب

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