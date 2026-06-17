نعت الفنانة فيفي عبده الفنان الراحل محمد مرزبان، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد أيام من تلقيه العلاج داخل أحد المستشفيات إثر تعرضه لحادث سير.

فيفي عبده تنعى محمد مرزبان

ونشرت فيفي عبده صورة أرشيفية للفنان الراحل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "انا لله و انا اليه راجعون توفي إلى رحمة الله الفنان محمد مرزبان. ربنا يرحمه و يجعل مثواه الجنة و يصبر اهله وأحبابه يا رب. برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

موعد ومكان جنازة الفنان محمد مرزبان

حددت أسرة الفنان الراحل محمد مرزبان موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة، بعد رحيله صباح اليوم الأربعاء متأثرا بالإصابات القوية التي تعرض لها إثر حادث دراجة نارية مأساوي على طريق الإسماعيلية.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء.

آخر أعمال محمد مرزبان

وكان آخر ظهور فني للفنان الراحل محمد مرزبان من خلال مشاركته في مسلسل "ورد على فل وياسمين"، الذي يُعرض حاليًا عبر منصة "شاهد"، وحقق تفاعلًا واسعًا بين الجمهور خلال الفترة الماضية.

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