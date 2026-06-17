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نرمين ماهر في الساحل الشمالي وإلهام شاهين في أستراليا..لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب : مروان الطيب

12:05 ص 17/06/2026
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    بسمة بوسيل
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    ساندي
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    نرمين ماهر تخطف الأنظار في مراسي (6)
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    تارا عبود

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حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إلهام شاهين

تستمتع الفنانة إلهام شاهين بوقتها في مدينة سيدني الأسترالية، ونشرت صورا عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها مع عدد من الأصدقاء.

بسمة بوسيل

نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تلتقط صورة سيلفي.

تارا عبود

نشرت الفنانة تارا عبود صور جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها مرتدية فستان أنيق خطفت به الأنظار أثناء حضورها إحدى الفعاليات الخاصة.

ساندي

نشرت الفنانة ساندي التونسية صورة جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية حازت على إعجاب متابعيها.

نرمين ماهر

شاركت الفنانة نرمين ماهر جمهورها ومتابعيها كواليس استمتاعها بعطلتها الصيفية، ونشرت صورا جديدة لها عبر حسابها على "انستجرام" خلال وجودها في الساحل الشمالي.

ظهر نرمين في الصور بإطلالة صيفية خطفت بها الأنظار، والتقطت العديد من الصور التذكارية على أحد الشواطئ هناك، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

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لقطات النجوم إلهام شاهين تارا عبود نرمين ماهر

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