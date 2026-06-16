هنأت الفنانة أصالة نصري جمهورها بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، من خلال رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

رسالة أصالة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة

وكتبت أصالة: "اللهم إجعل لنا في هذا العام الجديد كل خير لنا ولأحبتنا وبلادنا وأن يبارك بأيامنا وتكون كهذا الشهر خيراً وأيام طيبه وأن ننعم جميعاً تحت ظل شجرة من الرحمه والتعايش والسلام وكل عام وكلّنا بخير".

أصالة تستعد لحفل غنائي في جدة

على جانب آخر، تستعد أصالة لإحياء حفل غنائي جديد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والمقرر إقامته يوم 19 يونيو الجاري، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

ومن المنتظر أن تقدم خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها التي حققت نجاحًا واسعًا لدى جمهورها في الوطن العربي، إلى جانب عدد من أعمالها الحديثة.

أصالة تتصدر محركات البحث

وكان اسم أصالة نصري تصدر تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد تداول شائعات بشأن انفصالها عن زوجها رجل الأعمال العراقي فائق حسن.

وحسم خالد الذهبي، نجل أصالة، الجدل الدائر حول هذه الشائعات، بعدما نفى صحة ما تم تداوله عبر خاصية "الستوري" على حسابه بموقع "إنستجرام"، وكتب: "أخبار كاذبة"، مؤكدا عدم صحة الأنباء المتداولة.



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