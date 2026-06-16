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بـ فيديو من الكواليس.. ياسمين عبد العزيز تروج لفيلمها خلي بالك على نفسك

كتب : نوران أسامة

09:13 م 16/06/2026 تعديل في 09:14 م

لقطات من كواليس فيلم خلي بالك على نفسك

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شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها لحظات من كواليس فيلمها السينمائي المنتظر "خلي بالك على نفسك"، والذي تستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي.

ياسمين عبد العزيز تروج لفيلم "خلي بالك على نفسك"

ونشرت ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها في كواليس التصوير، وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو، وجاءت أبرز التعليقات: "الجمال"، "بحبك"، "القمر"، "جميلة الشكل والروح"، "الله يحفظك ويحفظ جمالك"، "الغالية"، "جمال ملهوش مثيل"، و"وحشتينا أوي".

أبطال فيلم "خلي بالك على نفسك"

ويضم فيلم "خلي بالك على نفسك" نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد السقا، ياسمين عبد العزيز، لبلبة، محمد رضوان، ومصطفى أبو سريع، والعمل من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني.

مشاركة ياسمين عبد العزيز في رمضان 2026

وكانت ياسمين عبد العزيز شاركت في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "وننسى اللي كان"، الذي حقق تفاعلًا واسعًا خلال فترة عرضه.

وشارك في بطولة المسلسل كل من كريم فهمي، شيرين رضا، خالد سرحان، محمد لطفي، إيمان السيد، إنجي كيوان، وائل عبد العزيز، إيهاب فهمي، ومحمود حافظ، إلى جانب عدد من الفنانين

لقطات من كواليس فيلم خلي بالك على نفسك_

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ياسمين عبد العزيز أحمد السقا فيلم خلي بالك على نفسك

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