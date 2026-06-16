على شواطىء المالديف وموناكو.. أين تقضي نجمات الفن عطلة الصيف؟

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حرص عدد من نجمات الفن على دعم المنتخب المصري في بطولة كأس العالم 2026، وذلك بطريقتهن الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت النجمات صورا لهن عبر حساباتهن الرسمية على موقع "إنستجرام"، ظهرن خلالها مرتديات تيشرت منتخب مصر، فيما استعان بعضهن بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI) لتصميم صورهن.

ومن بينهم: منة فضالي، دنيا عبدالعزيز، رنا سماحة، هاجر الشرنوبي، نوليا مصطفى، لقاء سويدان، وداليا البحيري.

منتخب مصر في كأس العالم 2026

ونجح منتخب مصر في تحقيق تعادل ثمين بنتيجة 1-1 أمام منتخب بلجيكا في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026، بعدما قدم أداءً مميزا اتسم بالانضباط التكتيكي والتركيز الذهني أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب.

وحصد الفراعنة نقطة مهمة في بداية مشوارهم بالمونديال، ما عزز من آمال الجماهير المصرية في مواصلة النتائج الإيجابية خلال المباريات المقبلة.

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