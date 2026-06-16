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منة فضالي وداليا البحيري.. 10 صور للنجمات بتيشرت منتخب مصر في كأس العالم 2026

كتب : نوران أسامة

07:00 م 16/06/2026 تعديل في 08:53 م
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    بتشيرت المنتخب المصري دنيا عبد العزيز تدعم الفراعنة (2)
  • عرض 10 صورة
    دنيا عبد العزيز تدعم المنتخب المصري (2)
  • عرض 10 صورة
    بتشيرت المنتخب المصري دنيا عبد العزيز تدعم الفراعنة (1)
  • عرض 10 صورة
    رنا سماحة تشجع المنتخب المصر ي
  • عرض 10 صورة
    داليا البحيري تدعم المنتخب المصري
  • عرض 10 صورة
    لقاء سويدان
  • عرض 10 صورة
    منة فضالي تدعم المنتخب المصري
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    هاجر الشرنوبي
  • عرض 10 صورة
    نوليا مصطفى (2)

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حرص عدد من نجمات الفن على دعم المنتخب المصري في بطولة كأس العالم 2026، وذلك بطريقتهن الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت النجمات صورا لهن عبر حساباتهن الرسمية على موقع "إنستجرام"، ظهرن خلالها مرتديات تيشرت منتخب مصر، فيما استعان بعضهن بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI) لتصميم صورهن.

ومن بينهم: منة فضالي، دنيا عبدالعزيز، رنا سماحة، هاجر الشرنوبي، نوليا مصطفى، لقاء سويدان، وداليا البحيري.

منتخب مصر في كأس العالم 2026

ونجح منتخب مصر في تحقيق تعادل ثمين بنتيجة 1-1 أمام منتخب بلجيكا في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026، بعدما قدم أداءً مميزا اتسم بالانضباط التكتيكي والتركيز الذهني أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب.

وحصد الفراعنة نقطة مهمة في بداية مشوارهم بالمونديال، ما عزز من آمال الجماهير المصرية في مواصلة النتائج الإيجابية خلال المباريات المقبلة.

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منة فضالي داليا البحيري دنيا عبد العزيز

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