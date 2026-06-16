شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورًا من رحلتها إلى أستراليا، والتي ظهرت خلالها برفقة الفنانتين هالة صدقي وإلهام شاهين.

وعلقت ليلى علوي على الصور: "رحلة إلى أستراليا مع أجمل صحبة، كل الشكر والتقدير لمؤسسة راعي مصر على دورها الإنساني العظيم، وعلى الخير الحقيقي اللي بتقدمه لكل المصريين اللي محتاجين دعم ومساندة".

وأضافت: "سعيدة جدا بوجودي معاكم ومقابلتي للجالية العربية والمصرية، وفخورة إني أكون جزءا من رسالة جميلة، وأكيد كلنا هنجتمع على الخير".

آخر أعمال ليلى علوي السينمائية

وكان آخر أعمال الفنانة ليلى علوي فيلم "المستريحة"، الذي عُرض ضمن موسم صيف 2025 وحقق نجاحًا جماهيريًا.

وشارك في بطولة الفيلم عدد من نجوم الفن، من بينهم محمود الليثي، نور قدري، مصطفى غريب، وعمرو وهبة، وهو من تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور، وإخراج عمرو صلاح.

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