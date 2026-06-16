طرحت الشركة المنتجة لمسرحية "خيال مريض" البوستر الدعائي الرسمي استعدادا لعرضها بدءا من يوم 7 يوليو المقبل على مسرح تياترو أركان.

ويشارك في البطولة مجموعة من النجوم منهم الفنان محمد عبدالرحمن، الفنان محسن منصور، الفنان أحمد الرافعي، الفنانة هنادي مهنا، الفنانة دينا دياب، الفنان أحمد عبد الوهاب، تأليف وإخراج محمد المحمدي.

تنتمي مسرحية "خيال مريض" لنوعية الأعمال الكوميدية ذات الطابع النفسي، وتجمع بين المواقف الساخرة والإيقاع السريع.

تدور قصة العمل في إطار مختلف عن مسرح "الفورمات" العادي، إذ تحمل المسرحية طابعاً نفسياً وتعتمد على تقنية "المسرح داخل المسرح" مع أبعاد كوميدية. وقد وصف الفنان هشام ماجد المسرحية في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي"، بأنها "غريبة شوية" في أسلوب سردها.

آخر مشاركات هشام ماجد على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات هشام ماجد على شاشة السينما بفيلم "برشامة" الذي عرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2026.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول ابتكار شاب وسيلة غش للنجاة من جحيم امتحانات الثانوية العامة، مما يوقعه في العديد من المفارقات الكوميدية.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من فدوى عابد، كمال أبو رية، عارفة عبد الرسول، وليد فواز، فاتن سعيد، تأليف أحمد الزغبي وخالد دياب وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

أعمال ينتظر عرضها هشام ماجد قريبا

يشارك الفنان هشام ماجد الفنان أكرم حسني بطولة فيلم "الورشة" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويشاركهما البطولة كل من مصطفى غريب، محمد شاهين، إخراج أحمد النجار.

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