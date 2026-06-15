دعم الفنان عمرو القاضي المنتخب المصري في المباراة التي ستجمعه مساء اليوم الاثنين بالمنتخب البلجيكي في بطولة كأس العالم 2026.

وكشف عمرو القاضي لـ "مصراوي" عن توقعاته لنتيجة المباراة، قائلا "أتوقع فوز المنتخب المصري على نظيره البلجيكي بنتيجة هدفين مقابل هدف".

عمرو القاضي يحتفل بنجاح فيلم أسد

احتفل الفنان عمرو القاضي بنجاح فيلم أسد بطولة الفنان محمد رمضان الذي حقق نجاحا كبيرا مؤخرا بشباك التذاكر.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من رزان جمال، كامل الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب وخالد دياب، إخراج محمد دياب.

آخر مشاركات عمرو القاضي في الدراما التليفزيونية

كانت آخر مشاركات عمرو القاضي في الدراما التليفزيونية بمسلسل "منتهي الصلاحية" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول انهيار حياة صالح بعدما تقوده مشكلة في عمله إلى السجن، ومن ثم يخسر وظيفته وتنفصل عنه زوجته وتصبح علاقته بابنته الوحيدة غير مستقرة، ويحاول بعد خروجه من السجن إصلاح وبناء حياته من جديد عن طريق المراهنات.

وشارك ببطولة المسلسل كل من محمد فراج، ياسمين رئيس، هبة مجدي، محمود الليثي، سامي مغاوري، فكرة تامر نادي، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، إخراج تامر نادي.

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