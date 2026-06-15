علق الفنان شيكو على مباراة منتخب مصر المرتقبة أمام منتخب بلجيكا في افتتاحية الفراعنة لمونديال كأس العالم المقامة حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وأعرب شيكو عن تخوفه من تكرار نتيجة منتخب تونس أمام السويد والتي انتهت بخسارة نسور قرطاج 5-1، قبل ساعات من انطلاقة مواجهة مصر وبلجيكا.

وكتب شيكو عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك: " "اما تعرف ان تونس لعبت الساعة ٥ خسرت ٥ و احنا هنلعب الساعة ١٠".

مسلسل اللعبة 5

شارك شيكو في الفترة الماضية بمسلسل اللعبة 5 والذي عرض على قناة MBC مصر و شاهد.

مسلسل اللعبة بطولة شيكو وهشام ماجد، أحمد فتحى، ومحمد ثروت، وميرنا جميل، وسامى مغاورى، وعارفة عبد الرسول، والعديد من ضيوف الشرف من بينهم مصطفى أبوسريع وإسماعيل فرغلى.. ويشرف على كتابة المسلسل فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.

وحقق مسلسل "اللعبة" نجاحا كبيرا على مدار الأربعة مواسم السابقة منذ عرض الجزء الأول عام 2020 بطولة هشام ماجد وشيكو، مرورا بالجزء الثاني "اللعبة: ليفل الوحش" عام 2021، والجزء الثالث "اللعب مع الكبار" عام 2022، نهاية بالجزء الرابع "دوري الأبطال عام 2023.

اقرأ أيضا..

بفستان أسود أنيق.. غادة عادل تخطف الأنظار في أحدث ظهور والجمهور: "وحشتينا"

بينها "قلب شمس".. مسلسلات تنتظر العرض على المنصات الرقمية