بينها "قلب شمس".. مسلسلات تنتظر العرض على المنصات الرقمية

تشهد الفترة المقبلة طرح عدد من المسلسلات الجديدة عبر المنصات الرقمية، والتي تضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم ياسر جلال وأمير كرارة ومحمد سامي، تارا عماد وعدد كبير من النجوم.

ونستعرض لكم في السطور التالية المسلسلات المنتظر عرضها على المنصات الرقمية قريبا:

مسلسل "قلب شمس"

من المقرر عرض مسلسل "قلب شمس" عبر منصة "يانجو بلاي" خلال شهر ديسمبر 2026.

ويشارك في بطولة العمل كل من درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، سوسن بدر، بسنت شوقي، إدوارد، منة فضالي، أحمد وفيق، عمرو وهبة، نور إيهاب، وعدد من الفنانين.

مسلسل "ابن النصابة"

كما تستعد المنصات الرقمية لعرض مسلسل "ابن النصابة"، خلال الأيام المقبلة، دون الكشف حتى الآن عن موعد طرحه الرسمي.

ويضم العمل نخبة من النجوم، أبرزهم كندة علوش، انتصار، ياسمينا العبد، معتز هشام، حمزة دياب، وعدد من الفنانين، وهو من إخراج أحمد عبدالوهاب.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق حول "رانيا"، المحامية التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها، لتتحول إلى امرأة قوية تواجه العديد من التحديات.

مسلسل "للعدالة وجه آخر"

ينتظر الفنان ياسر جلال، عرض مسلسله "للعدالة وجه آخر" الذي يشاركه في بطولته أروى جودة، نور إيهاب، ومن إخراج محمد يحيى مورو.

ويتكون العمل من 15 حلقة، ويجسد خلاله ياسر جلال شخصية إعلامي شهير يجد نفسه في مواجهة أزمة كبرى، لتبدأ رحلة مليئة بالتوتر لكشف الحقيقة وسط ضغوط إعلامية واجتماعية متصاعدة.

مسلسل "ظروف غامضة"

يخوض الفنان أمير كرارة أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية من خلال مسلسل "ظروف غامضة" الذي يتكون من 10 حلقات.

وتدور أحداث العمل في عالم الماورائيات، حيث يجسد كرارة شخصية "بودكاستر" يجد نفسه داخل لغز مرعب، تتكشف خيوطه تدريجيا وسط أجواء من الغموض والإثارة.

مسلسل "شاهد قبل الحذف"

تنتظر الفنانة تارا عماد عرض مسلسلها الجديد "شاهد قبل الحذف"، حيث كشف مخرج العمل محمد أسامة في تصريحات سابقة أن موعد العرض النهائي لم يحدد بعد.

ويتكون المسلسل من 30 حلقة، ويشارك في بطولته تارا عماد، علي الطيب، سما إبراهيم، محمد رضوان، محمود عزب، سلوى عثمان، صفاء جلال، سماح السعيد، سمر علام، عمرو القاضي، محمد عبدالجواد، ومن تأليف أمين جمال وشريف يسري، وإخراج محمد أسامة.



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