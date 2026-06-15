إعلان

قبل اقامتها.. كيف تفاعل نجوم الفن مع مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا في كأس العالم؟

كتب : هاني صابر

04:59 م 15/06/2026 تعديل في 05:01 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    كريم عفيفي
  • عرض 5 صورة
    منة فضالي
  • عرض 5 صورة
    هدى
  • عرض 5 صورة
    إلهام شاهين (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفاعل عدد من نجوم الفن مع مباراة المنتخب الوطني المرتقبة مع منتخب بلجيكا قبل ساعات من اقامتها، اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب "لومن فيلد" بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة السابعة في الجولة الأولى، في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويتطلع منتخب مصر إلى تحقيق بداية مثالية في كأس العالم من خلال حصد النقاط الثلاث أمام المنتخب البلجيكي، بما يعزز من فرصه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور التالي، إذ يخوض المنتخب منافسات البطولة ضمن المجموعة السابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة دعم نجوم الفن للمنتخب الوطني قبل مباراة بلجيكا في كأس العالم:

كريم عفيفي

نشر الفنان كريم عفيفي، صورة له بفانلة المنتخب، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "يا رب استرها معانا النهاردة، احنا غلابة".

خالد سليم

كتب الفنان خالد سليم، عبر حسابه على إنستجرام: "يلا بينا نشجع منتخبنا.. احنا وراكم دايما".

صابرين

دعمت الفنانة صابرين، منتخب مصر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يلا بينا نشجع منتخبنا.. كلنا وراكم يا رجالة، جمهوركم سندكم".

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة لها مرتدية خلالها فانلة منتخب مصر وبيدها علم مصر، عبر سحابها على فيسبوك، وعلقت: "مصر هتغلب النهاردة إن شاء الله".

حنان مطاوع

كتبت الفنانة حنان مطاوع، عبر حسابها على إنستجرام: "مشوار جديد بيبدأ.. وحلم بيتجدد.. كلنا وراكم يا رجالة.. كلنا ورا المنتخب".

هدى

نشرت المطربة هدى، صورة لها مع بالفوتوشوب مع لاعبي المنتخب الوطني، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحكاية لسه في أولها.. هيبة ما تتوصفش بالكلام".

إلهام شاهين

ارتدت الفنانة إلهام شاهين، فانلة منتخب مصر في المدرجات مستعينة بالذكاء الاصطناعي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا رب يوفق منتخبنا المصري.. ويفرح قلوب كل المصريين".

اقرأ أيضا:
رانيا يوسف تنشر صورًا مع كلبها وتعلق: "بحب الحيوانات وهفضل أحط لهم الأكل"

إلهام شاهين تعلق على مباراة مصر أمام بلجيكا قبل انطلاقها.. ماذا قالت؟

منتخب مصر كأس العالم 2026 إلهام شاهين منة فضالي خالد سليم

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

آثار الحكيم: لم أفكر في ارتداء الحجاب وواثقة في رحمة الله وفضله
زووم

آثار الحكيم: لم أفكر في ارتداء الحجاب وواثقة في رحمة الله وفضله
الأهلي يرهن مستقبل رضا سليم بقرار نهائي من عموتة
رياضة محلية

الأهلي يرهن مستقبل رضا سليم بقرار نهائي من عموتة
بين نبوءة "العالمي" وعقدة مجدي عبدالغني.. أعمال فنية جسدت رحلة الفراعنة
زووم

بين نبوءة "العالمي" وعقدة مجدي عبدالغني.. أعمال فنية جسدت رحلة الفراعنة
ليبرمان يهاجم نتنياهو: يقود إسرائيل إلى كارثة أسوأ من اتفاق أوباما
شئون عربية و دولية

ليبرمان يهاجم نتنياهو: يقود إسرائيل إلى كارثة أسوأ من اتفاق أوباما
من البنوك إلى الطاقة.. أبرز الشركات المرشحة للطروحات الحكومية قبل نهاية
اقتصاد

من البنوك إلى الطاقة.. أبرز الشركات المرشحة للطروحات الحكومية قبل نهاية

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0

02:00

إكوادور

إكوادور

كأس العالم

إسبانيا

إسبانيا

- -

19:00

كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم

بلجيكا

بلجيكا

- -

22:00

مصر

مصر

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

القناة مجانية تنقل مباراة مصر وبلجيكا على النايل سات
ارتفاعات سعرية محدودة.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ رئيس الشعبة يجيب
تقرير تحليلي.. ما نقاط القوة والضعف بمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر بالمونديال؟
الجنيه يستعيد قوته.. خبراء يرسمون سيناريوهات الدولار بنهاية 2026 بعد تهدئة الحرب الإيرانية؟