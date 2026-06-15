تفاعل عدد من نجوم الفن مع مباراة المنتخب الوطني المرتقبة مع منتخب بلجيكا قبل ساعات من اقامتها، اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب "لومن فيلد" بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة السابعة في الجولة الأولى، في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويتطلع منتخب مصر إلى تحقيق بداية مثالية في كأس العالم من خلال حصد النقاط الثلاث أمام المنتخب البلجيكي، بما يعزز من فرصه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور التالي، إذ يخوض المنتخب منافسات البطولة ضمن المجموعة السابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة دعم نجوم الفن للمنتخب الوطني قبل مباراة بلجيكا في كأس العالم:

كريم عفيفي

نشر الفنان كريم عفيفي، صورة له بفانلة المنتخب، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "يا رب استرها معانا النهاردة، احنا غلابة".

خالد سليم

كتب الفنان خالد سليم، عبر حسابه على إنستجرام: "يلا بينا نشجع منتخبنا.. احنا وراكم دايما".

صابرين

دعمت الفنانة صابرين، منتخب مصر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يلا بينا نشجع منتخبنا.. كلنا وراكم يا رجالة، جمهوركم سندكم".

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة لها مرتدية خلالها فانلة منتخب مصر وبيدها علم مصر، عبر سحابها على فيسبوك، وعلقت: "مصر هتغلب النهاردة إن شاء الله".

حنان مطاوع

كتبت الفنانة حنان مطاوع، عبر حسابها على إنستجرام: "مشوار جديد بيبدأ.. وحلم بيتجدد.. كلنا وراكم يا رجالة.. كلنا ورا المنتخب".

هدى

نشرت المطربة هدى، صورة لها مع بالفوتوشوب مع لاعبي المنتخب الوطني، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحكاية لسه في أولها.. هيبة ما تتوصفش بالكلام".

إلهام شاهين

ارتدت الفنانة إلهام شاهين، فانلة منتخب مصر في المدرجات مستعينة بالذكاء الاصطناعي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا رب يوفق منتخبنا المصري.. ويفرح قلوب كل المصريين".

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