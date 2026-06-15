طرح الإعلان الرسمي لفيلم "صقر وكناريا" لـ محمد عادل إمام

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "صقر وكناريا" الذي يخوض بطولته النجم محمد عادل إمام، الإعلام الرسمي للعمل المقرر طرحه بالسينمات يوم 24 يونيو الجاري.

طرح الإعلان الرسمي لفيلم صقر وكناريا

ونشرت صفحة الجهة المنتجة للفيلم، عبر إنستجرام، فيديو الإعلان الرسمي، وحمل تعليق: "الإعلان الرسمي لفيلم صقر وكناريا 24 يونيو في جميع سينمات مصر والوطن العربي".

وأظهر الإعلان مشاهد أكشن لمحمد عادل إمام وسقوط خالد الصاوي من طابق علوي على احدى السيارات، ومحادثة بين انتصار ومحمد إمام، ومشاهد بين يسرا اللوزي وشيكو، وحديث جانبي بين إمام وشيكو عن النساء، وحمل محمود عبدالمغني ودياب لأسلحة نارية.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول صقر الذي يقع في حب كناريا، لتتعقد قصة حبهما بسبب مشاكل عائلية.

يخوض بطولته محمد عادل إمام، شيكو، خالد الصاوي، إنتصار، نسرين أمين، يارا السكري، يسرا اللوزي، دانا حمدان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف أبرزهم محمود عبد المغني، نسرين أمين، وخالد الصاوي، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي.

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