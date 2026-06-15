تعرض الفنان محمد مرزبان لحادث سير على طريق الإسماعيلية منذ أيام، دخل على إثره غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات، ووصف الأطباء حالته بأنها غير مستقرة.

بدأ الفنان محمد مرزبان مشواره الفني في التسعينات، إذ شارك في فيلم "كشف المستور" عام 1994، فيلم "الناجون من النار"، كما شارك في مسلسل "ليالي الحلمية" الجزء الخامس.

أبرز أعماله في السينما

وعلى مدار مشواره، قدم مرزبان مجموعة من الأعمال السينمائية المتنوعة،، من أبرزها: "أيام السادات"، "قلب جرئ"، "الرغبة"، "غاوي حب"، "خليج نعمة"، "البلياتشو"، "عسل أبيض"، وغيرها من الأعمال التي تنوعت بين الدراما والكوميديا.

أبرز أعماله في الدراما التلفزيونية

أما في الدراما، فشارك في عدد كبير من المسلسلات، من أبرزها: "أم كلثوم"، "يحيى العدل"، "ملفات سرية"، "مسألة مبدأ"، "يحيا العدل"، "أوراق مصرية"، "الحقيقة والسراب"، "محمود المصري"، "يوميات ونيس وأحفاده (الجزء السادس)"، و"ريش نعام".

وجاء الحادث الأخير الذي تعرض له الفنان محمد مرزبان أثناء مشاركته في جولة للدراجات النارية بمحافظة الإسماعيلية، حيث نقل إلى العناية المركزة بعد إصابته بنزيف في المخ، وكسر في قاع الجمجمة، وتجمع دموي على الرئتين، ويتزامن ذلك مع نجاح مسلسله "ورد على فل وياسمين" الذي يُعرض حاليًا عبر منصة “شاهد”.

مسلسل "ورد على فل وياسمين"

يتكون المسلسل من 15 حلقة، ويشارك في بطولته كل من صبا مبارك، أحمد عبد الوهاب، فدوى عابد، هديل حسن، سلوى محمد علي، ميمي جمال، وإسماعيل فرغلي، وهو من إخراج محمود عبدالتواب وتأليف عمرو سمير عاطف ووائل حمدي.

ومن المقرر عرض الحلقة 14 من المسلسل يوم الثلاثاء في الساعة 12 صباحًا عبر المنصة الرقمية "شاهد".

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