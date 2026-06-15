تحدث الفنان محمد ثروت، عن مشاركته مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "مأمون وشركاه" وذلك خلال استضافته ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد.

كواليس أول لقاء بين محمد ثروت وعادل إمام

وقال محمد ثروت: "أول لقاء مع الأستاذ عادل إمام، أنا كنت مخضوض ودي خضة جامدة، ولما جه كلمني في التليفون أنا قمت وقفت رديت على التليفون، ألو مين معايا؟ قال لي أنا عادل إمام فقلت له يا نهار أسود وروحت قايم واقف وقعدت أتكلمت معاه يعني شوية، وبعد كدا حصل بقى اللي إحنا اجتمعنا في المسلسل بتاع مأمون وشركاه".

وتابع: "مأمون وشركاه لما جالي الترشيح أنا كنت فاكر الأستاذ رامي إمام باعتلي على مشهدين أو 3 مشاهد ضيف شرف في المسلسل في أول حلقة بمشهدين، فقريت المشهد اللي جابني فيه مشهد قبل ومشهد بعد طبعا ملتهم إفيهات فقعد يضحك وقال لي لا الصراحة الموضوع أهدى من كدا بكتير".

وأضاف: "وعملت جلسة عمل مع الأستاذ رامي إمام للاتفاق على الشخصية بتتكلم إزاي؟ قبل وبعد عاملة إزاي؟ لبسها عامل إزاي؟ هي علاقتها بالأشخاص إيه؟ بفهم منه شوية تفاصيل، ذاكرت تمام خالص ورايح أول يوم تصوير، أنا يعني بعمل كدا بس في النهاية قلت لنفسي إيه؟ قلت أنت بتشتغل عشان اللحظة دي، طول عمرك طول حياتك من خلال مسرح الجامعة من خلال أي حاجة كنت بتعملها أنت مستني اللحظة دي إنك تقف قدام أستاذ عادل إمام، وبالتالي اللحظة جاتلك فمضيعهاش بخوفك، يلا يا معلم العب بقى ورينا هتعمل إيه".

واختتم حديثه قائلا: "عملنا بروفة بعد ما خلصت خالص، راح بصلي وبص للأستاذ رامي إمام قال له ده عفريت أنت جبته منين؟، وهو عنده ميزة جميلة جدا أستاذ عادل إمام .. ربنا يديله الصحة إنه هو لو شافك شاطر بيحبك، ووانس إنه حبك هو أنت، بيدي فرصة".

مشاركة محمد ثروت في دراما رمضان 2026

شارك الفنان محمد ثروت في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "علي كلاي"، بطولة أحمد العوضي، درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

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