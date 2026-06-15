أصدرت أسرة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ بيانا عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، طالبت فيه بوقف استخدام اسم العندليب في بعض الفعاليات والحفلات، واستغلال اسمه وصورته دون الحصول على إذن رسمي من العائلة.



وجاء في البيان: "نرجو مقاطعة هذا العمل وهذه الدكتورة التي تنظم حفلات وتحقق أرباح وتأخذ تبرعات دون وجه حق، وتأخد أموال طائلة من الرعاة ولا نعلم أي شيء عنها ولا نعلم ماذا تفعل بهذه الأموال".

أسرة عبدالحليم حافظ تقدم بلاغا لـ الديوان الملكي المغربي

وأضاف البيان: "أنها تستغل اسم وصورة حليم بدون أخذ أي موافقة من العائلة، وتنظم حفلات لتجمع ملايين الأموال.. لقد أرسلنا هذه الشكوى للديوان الملكي المغربي، وسنتخذ معها كل الإجراءات القانونية قريبًا جدًا عن طريق مكتب محاماة في المغرب قمنا بتفويضه مؤخرًا".

وكانت إحدى منظمات الحفلات بالمغرب، قد أعلنت عن تنظيم حفل يحمل اسم العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، دون الرجوع لأسرته.





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