وجهت الفنانة صابرين، رسالة دعم وتشجيع لمنتخب مصر، قبل مواجهته المرتقبة أمام منتخب بلجيكا، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وكتبت صابرين، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام": "يلا بينا نشجع منتخبنا، كلنا وراكم يا رجالة، جمهوركم سندكم".

منتخب مصر في كأس العالم 2026

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره البلجيكي في تمام العاشرة مساء اليوم على ملعب "لومن فيلد" بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة السابعة، في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

آخر أعمال الفنانة صابرين

يُذكر أن آخر أعمال صابرين كان فيلم "الملحد" وشاركها في بطولته أحمد حاتم، ومحمود حميدة، وحسين فهمي، وتارا عماد، وشيرين رضا، ونجلاء بدر، وأحمد السلكاوي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم هشام عاشور.

الفيلم من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل.

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