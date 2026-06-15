حسن الرداد ومحمد أنور يوجهان رسالة لـ محمد صلاح في عيد ميلاده

وجه الفنانان حسن الرداد ومحمد أنور، رسالة تهنئة ودعم لنجم المنتخب المصري محمد صلاح، الذي يحتفل بعيد ميلاده اليوم الإثنين، وذلك خلال لقائهما في برنامج "ET بالعربي".

رسالة النجوم في عيد ميلاد محمد صلاح

وقال حسن الرداد عن محمد صلاح: "نجم كبير جدا جدا، محمد صلاح نجم عالمي وأحسن لاعب في العالم".

فيما قال الفنان محمد أنور: "هو صاحبي وبحبه جدا، وهو صاحبنا كلنا أنا وربيع وتوتا وحمدي ومصطفى خاطر وغيرهم.. كنا بنروح له معسكر المنتخب لما كان في فيورنتينا وبعدها روما، ومفيش معسكر منتخب إلا لما يكلمنا ونروح نقعد معاه ومع اللاعبين، وإحنا بنكبر شوفناه وهو بيكبر ويحقق نجاحاته".

وأضاف: "هو أبسط واحد في العالم، لكن عنده عقلية عبقرية.. حتى لما كنا بنروح المعسكر، كل اللاعبين شاطرين وجامدين، لكن محمد صلاح كان مختلف عن الكل".

منتخب مصر في كأس العالم 2026

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره البلجيكي في تمام العاشرة مساء اليوم على ملعب "لومن فيلد" بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة السابعة، في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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