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بعد استغاثته بشأن أزمة الكمبوند.. أحمد صيام: "لن أسمح لأحد باستغلالي ضد بلدي"

كتب : سهيلة أسامة

01:56 م 15/06/2026 تعديل في 03:03 م

الفنان أحمد صيام

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أكد الفنان أحمد صيام رفضه استغلال اسمه أو تصريحاته ضد الدولة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو نشره مؤخرا بشأن أزمة داخل أحد الكمبوندات السكنية بمنطقة السليمانية، واستغاث خلاله بوزارة الداخلية.

وقال صيام خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "أنا نزلت فيديو من يومين بناشد فيه وزير الداخلية لموقف محدد حصل، وفوجئت الصبح بأن مجموعة من المحطات والمواقع التابعة للإخوان المسلمين أخدت الفيديو وبتحاول تستخدمه لمصالحها أو للتخبيط في الدولة، أنا مش هقبل ده، وعمري ما هقبل أن حد يستخدمني ضد بلدي ونظامها وقيادتها.".

وأضاف: "أنا بوضوح شديد، بالنسبة لي الدولة هي الأول والأخر، بغض النظر إن كان في خلاف أو مشكلة، ده عادي بيحصل بين الأسرة. مش معنى إن يحصل خلاف بين الأب والأبناء إني أسمح لعصابة إنها تتدخل وتستفيد من هذا الخلاف".

وتابع: "أنا مع الدولة من الألف إلى الياء، مهما كان في أخطاء مني أو من أي جهة، لكن ما زلنا في النهاية أسرة مصرية، أنا عملت الفيديو ده لأني بحبها بجد ويهمني إنها تكون في أفضل صورة".

تفاصيل استغاثة أحمد صيام

وكان الفنان أحمد صيام نشر قبل يومين مقطع فيديو عبر حسابه على "فيسبوك"، قال فيه: "بلاغ للسيد وزير الداخلية، أنا مواطن مصري اسمي أحمد صيام ومن سكان السليمانية، أمن المطور جه طرد أمن الاتحاد من على البوابة، واتصلنا بالنجدة ومباحث القسم عشان تيجي".

وأضاف: "السيد المطور جايب بلطجية على البوابة يضربوا الملاك وأمن الاتحاد".

وتابع: "اتقال لنا اللي عايز يعمل محضر ياخد اللي بينه وبينه مشكلة ويروح يعمل محضر إثبات حالة في القسم.. هو السيد المطور له سطوة بمكالمة تليفون؟".

بيان وزارة الداخلية

من جانبها، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع الفيديو المتداول، والذي تضمن ادعاءات بمنع عدد من سكان أحد الكمبوندات السكنية بمحافظة الجيزة من الدخول والتعدي عليهم، مع الزعم بتقاعس الأجهزة الأمنية عن التدخل.

وأوضحت التحريات أن ما تم تداوله غير دقيق، وأن الواقعة تتمثل في وجود محاضر متبادلة بقسم شرطة ثان الشيخ زايد بين بعض القاطنين وإدارة الكمبوند.

كما تبين أن الخلاف نشب بسبب منع دخول مواد بناء عبر البوابة الرئيسية دون تنسيق مسبق، إلى جانب وجود خلافات متبادلة بين الطرفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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أحمد صيام وزارة الداخلية السليمانية

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