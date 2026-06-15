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شاركت الفنانة ركين سعد، متابعيها صورا جديدة من أحدث ظهور لها، وذلك خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي في دورته الـ28 التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 يونيو الجاري.



ونشرت ركين، الصور، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "من حفل افتتاح مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي.. سعدت وتشرفت بحضوري مع فريق بومة، كل الحب".

ولاقت الصور تفاعلا من متابعيها الذين أشادوا بإطلالتها الأنيقة إذ ظهرت بفستان طويل باللون الوردي ووضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

كواليس فيلم "بومة"

وكانت ركين سعد كشفت مؤخرا عن البوستر الدعائي الرسمي لفيلم "بومة"، استعدادا لطرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

ويعد "بومة" فيلما أردنيا ينتمي إلى نوعية الدراما والتشويق، من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، وتشارك ركين سعد في بطولته. ويستعرض الفيلم الجوانب الخفية للمجتمع من خلال رحلة إنسانية مؤثرة، وتم جرى تصويره بالكامل في الأردن.

وتستلهم شخصية "بومة" أحداثها من قصص حقيقية لنساء في الأردن تعرضن للأحكام المسبقة وسوء الفهم، في إطار درامي يحمل العديد من الرسائل الإنسانية.

أعمال تنتظر عرضها ركين سعد

وتنتظر ركين سعد عرض مسلسل "قتل اختياري" الذي تشارك في بطولته إلى جانب أحمد خالد صالح، وانتصار، ورشدي الشامي، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد السوري، وإخراج محمد بكير، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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