إلهام شاهين تعلق على مباراة مصر أمام بلجيكا قبل انطلاقها.. ماذا قالت؟

شاركت الفنانة جومانا مراد، جمهورها ومتابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت تفاعلا من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت جومانا، الصور، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة مرتدية فستان طويل باللون الأوف وايت، ونسقت معه قفازات بنفس اللون، واعتمدت مكياجا بألوان النود التي أبرزت ملامحها، كما ظهرت ممسكة بـ"آلة تشيللو".

تعليقات الجمهور على الصور

انهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت أبرزها: "بتجنني"، "جمالك مش معقول"، "خطيرة"، "زي العسل"، "أجمل جومانا"، "جمال"، و"ما شاء الله زي القمر".

آخر ظهور لجومانا مراد

كان آخر ظهور لجومانا مراد خلال حضورها حفل زفاف ابنة رجل الأعمال السوري باسل سماقية، الذي أُقيم أمام سفح الأهرامات، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء.

جومانا مراد في دراما رمضان 2026

يذكر أن، جومانا مراد شاركت في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "اللون الأزرق" الذي عرض ضمن النصف الثاني من الموسم الرمضاني.

وشارك في بطولة العمل كل من أحمد رزق، أحمد بدير، كمال أبو رية، نجلاء بدر، وحنان سليمان، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سعد هنداوي.

اقرأ أيضا:

بعد حادث محمد مرزبان.. "ورد على فل وياسمين" الأعلى مشاهدة في "شاهد"





رانيا يوسف تنشر صورًا مع كلبها وتعلق: "بحب الحيوانات وهفضل أحط لهم الأكل"





القاهرة الدولي للفيلم القصير يبدأ التحضير لكتاب عن خبير ‏الإكسسوار عباس صابر



