شهد الوسط الفني خلال عام 2026 عددا من الأزمات والخلافات التي أثارت جدلا واسعا بين الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت عناوين الأخبار لفترات طويلة، وكان من من بينها أزمة "الأعلى أجرا" وخلاف أسماء جلال مع رامز جلال

خلاف مها نصار وهند صبري

نشبت خلافات ومشادات بين الفنانتين هند صبري ومها نصار داخل كواليس مسلسل "مناعة"، الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وأثارت مها نصار الجدل بعدما نشرت رسالة عبر حسابها على "إنستجرام"، قالت فيها: "ممكن أسامحك على سواد قلبك وغيرتك وحقدك، لكن تتطاولي عليا وتردحي لي قدام الناس مستحيل أسامحك عليه".

والتزمت هند صبري الصمت ولم تعلق على الأمر، فيما تدخل نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وطلب من مها حذف المنشور. كما كشفت مصادر من كواليس العمل لـ"مصراوي" عن تعديل المشاهد المتبقية التي تجمع الفنانتين لتجنب أي صدام جديد.

أزمة رامي صبري ونادر نور

بدأت الأزمة بعدما نشر الملحن نادر نور منشورا عبر حسابه على "إنستجرام"، تحدث فيه عن تجاهل بعض الفنانين لأعماله.

ورد الفنان رامي صبري من خلال مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" على "إنستجرام"، قائلا: "في ناس مضايقة إني كتبت إن الملحنين اللي بيبعتولي شغل ما بيعملوش حاجة جديدة ومختلفة، ودي حقيقة".

وأضاف: "أنا بعمل الحاجات اللي شايفها مختلفة وجديدة، ومش المفروض ده يضايق حد، المشكلة مش في الملحنين أو الشعراء، لكن عدد المطربين قليل مقارنة بعدد الملحنين والشعراء".

أزمة رامز جلال وأسماء جلال

أثارت الفنانة أسماء جلال الجدل بعدما أعلنت اتخاذها إجراءات قانونية ضد الفنان رامز جلال، عقب ظهورها ضيفة في برنامج "رامز ليفل الوحش" خلال رمضان 2026.

وجاء قرارها بسبب بعض العبارات والتعليقات التي وردت خلال الحلقة، والتي اعتبرت أنها تجاوزت الحدود المقبولة بالنسبة لها.

أزمة "الأعلى أجرا"

كانت أزمة "الأعلى أجرا" من أكثر القضايا التي أثارت الجدل خلال العام، بعدما أكد الفنان أحمد العوضي بتصريحات تحدث خلالها عن كونه الأعلى أجرا والأكثر مشاهدة.

ورد الفنان محمد إمام مؤكدا أن والده، الزعيم عادل إمام، لا يزال الفنان الأعلى أجرا في تاريخ الفن المصري.

كما علق الفنان عمرو سعد على الجدل الدائر حول الأمر خلال لقائه مع برنامج "ET بالعربي"، قائلًا: "كل المنتجين والمنصات يعرفون أن عمرو سعد هو الأعلى قيمة تسويقية في العالم العربي كله، مش في مصر بس".

وأضاف: "أنا بجتهد وباصص قدامي، ومش شايف صراع أو منافسة، دي فكرة بيصنعها عالم السوشيال ميديا أكثر من أي حاجة تانية".

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