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"احترافية وشجاعة".. تركي آل الشيخ يشيد بأحمد عز ومخرج مسلسل الأمير لهذا السبب

كتب : معتز عباس

09:17 م 13/06/2026 تعديل في 09:28 م
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    أحمد عز وبيدرو ألونسو يواصلان تصوير مسلسل الأمير
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    أحمد عز وبيدرو ألونسو في كواليس مسلسل الأمير
  • عرض 15 صورة
    بيدرو ألونسو وأحمد عز في كواليس مسلسل الأمير
  • عرض 15 صورة
    كواليس تصوير مسلسل الأمير (5)
  • عرض 15 صورة
    مسلسل الأمير
  • عرض 15 صورة
    أحمد عز في كواليس مسلسل الأمير
  • عرض 15 صورة
    كواليس تصوير مسلسل الأمير
  • عرض 15 صورة
    سامي الشيخ في كواليس مسلسل الأمير
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    كواليس تصوير مسلسل الأمير (4)
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    كواليس تصوير مسلسل الأمير (6)
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    كواليس جديدة من تصوير مسلسل ''الأمير''
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    كواليس تصوير مسلسل الأمير (3)
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    كواليس تصوير مسلسل الأمير (2)
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    كواليس تصوير مسلسل الأمير (1)

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وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة دعم وشكرا للقائمين على تصوير وتصميم مشاهد الأكشن في مسلسل الأمير، والمقرر عرضه في الفترة المقبلة.

ونشر تركي صورة للمخرج وصورًا من كواليس مشهد الأكشن أحمد عز عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "إصرار النجم أحمد عز والنجوم سامي الشيخ وعمرو جمال على القيام بالمشهد بنفسهم، وإصرار المخرج على عمل تفجير حقيقي ليس بجرافيك دليل احترافيه عاليه لخروج منتج واقعي وشجاعة".

تفاصيل مسلسل الأمير

مسلسل الأمير من تأليف صلاح الجهيني وفكرة المستشار تركي آل الشيخ وإخراج ستيفن هوبكنز، ومن إنتاج ستوديوهات صلة بالتعاون مع منصة شاهد و mbc وبدعم من الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

أحدث مسلسل الأمير

يحكي المسلسل عن قصة ضابط مصري يعيش بهوية مزدوجة داخل شبكة معقدة من الصراعات الدولية، وينتحل شخصية أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين، ومع تعثر مهمته السرية، يدخل في سباق مع الزمن لإحباط هجوم وشيك، في أجواء مليئة بالتشويق والأكشن، مع لمسة إنسانية تبرز علاقاته العائلية.

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كواليس ومشاهد أحمد عز مسلسل الأمير تركي آل الشيخ

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