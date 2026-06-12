كشف المخرج طارق العريان عن مواصلة تحضيره للجزء الرابع من فيلم "ولاد رزق" المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

حل طارق العريان ضيفا على برنامج "ET بالعربي" وتحدث عن كواليس الجزء الرابع والنجوم المشاركين.

وعن كواليس التحضير للجزء الرابع قال: "احنا حاليا بنكتب السكريبت وانت لسه عاوز تشوف أحجام الشخصيات ودتك فين؟، وانت مش بايدك ان تقول أنا ممكن أجيب عصام عمر في دور إلا لو كان كبير ميبقاش صغير فمش قادر أحدد غير لما يتكتب كله".

وتابع: "واحنا مكملين استمرار للنجاح طالما بتعمل فيلم كويس مش بتحلبه، والناس خابة ولاد رزق أوي ودايما مستنينه كأنه حلقات من مسلسل والفيلم الناس اتعلقت بشخصياته وكل مرة لازم يبقى عندك فكرة حلوة وإلا مش هتكمل".

كواليس ولاد رزق 3: القاضية

عرض الفيلم عام 2024 وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا في شباك التذاكر.

في هذا الجزء، وبعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة. لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

وشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، علي صبحي، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.

آخر مشاركات المخرج طارق العريان على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات المخرج طارق العريان على شاشة السينما بفيلم "السلم والثعبان 2: لعب عيال" عام 2025.

تدور أحداث "السلم والثعبان: لعب عيال" حول أحمد وملك، اللذان تتحول علاقتهما من مجرد إعجاب إلى حب متبادل، فيسعى كل منهما إلى إبهار الآخر بشخصيته وتصرفاته، على أمل أن تستمر قصة حبهما إلى الأبد وتصمد أمام جميع التحديات.

وشارك ببطولة الفيلم كل من عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، قصة طارق العريان، تأليف أحمد حسني، إخراج طارق العريان.

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