علق النجم محمد هنيدي، على حفل افتتاح كأس العالم 2026 الذي أقيم مساء أمس الخميس قبل انطلاق مباراة منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا الذي انتهى بفوز المنتخب الأول على الثاني بنتيجة هدفين دون رد.

تعليق هنيدي على افتتاح كأس العالم

ونشر هنيدي، مقطع فيديو من حفل الافتتاح، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "كان ناقصهم بس الغوريلا اللي بتجري ورا العيال".

وفي تدوينة أخرى، نشر "هنيدي" أيضا مقطع فيديو من الافتتاح ومزجه بأغنية "فوزي العندليب" التي قدمها في فيلمه السينمائي "عندليب الدقي"، وذلك عبر نفس التطبيق، وعلق: "العندليب ولعها في افتتاح كأس العالم إمبارح".

شاكيرا بحفل افتتاح كأس العالم

وانطلقت رسميا بطولة كأس العالم FIFA 2026 بحفل افتتاح ضخم أُقيم في ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، وسط حضور عالمي وأجواء احتفالية جمعت بين الموسيقى، الثقافة، والعروض البصرية المبهرة.

وشهد الحفل مشاركة نخبة من أبرز نجوم العالم، في مقدمتهم شاكيرا، إلى جانب برونا بوي، جي بالفين، فرقة مانا، داني أوشن، فرقة لوس أنجلوس أزوليس، وبيليندا في عرض موسيقي عالمي جمع بين القارات على مسرح واحد.

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