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صلاح عبدالله يعلق على صورته مع نادية الجندي.. ماذا قال؟

كتب : هاني صابر

02:25 م 12/06/2026

صلاح عبدالله مع نادية الجندي

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علق الفنان القدير صلاح عبدالله، على صورته مع الفنانة الكبيرة نادية الجندي خلال مشاهدتهما لفيلم "الممر".

تعليق صلاح عبدالله على صورته مع نادية الجندي

ونشر عبدالله، الصورة، عبرحسابه على إنستجرام، وعلق: "بقالي فترة بحاول أقنع نفسي وكل شوية أقولها.. (أنا صلاح عبدالله والأجر على الله) مع الاعتذار لنجمة الجماهير والصورة مع الست نادية لما إتقابلنا صدفة في سينما العلمين لمشاهدة الممر".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور على صورتهما، كالتالي: "أحلى ممثلين حب كبير من العراق، أحلى حاجة في نادية الجندي إنها متصالحة مع نفسها والجميع، منورين الدنيا، الحلوين".

صلاح عبدالله يشارك في اللون الأزرق

كان صلاح عبدالله قد شارك كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "اللون الأزرق" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2026، وشاركه البطولة جومانا مراد، أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، نور محمود، حنان سليمان.

صلاح عبدالله ينتظر إعلام وراثة

وينتظر صلاح عبدالله عرض مسلسله الجديد "إعلام وراثة" خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة عمرو عبد الجليل، انتصار، عبد العزيز مخيون، سهر الصايغ، أحمد فهيم، ومن إخراج حسن صالح.

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صلاح عبدالله فيلم الممر نادية الجندي

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