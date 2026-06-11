تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكوميدي الراحل نجاح الموجي، أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر، والذي رحل عن عالمنا في 25 سبتمبر 1998 عن عمر ناهز 53 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ولد الفنان الراحل عبد المعطي محمد الموجي في قرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، واختار اسم "نجاح" ليكون اسمه الفني تقديرا وحبا لشقيقه الأكبر الذي كان يحمل الاسم نفسه.

بداية مشوار نجاح الموجي الفني

بدأ نجاح الموجي مشواره الفني من خلال العمل مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح التي ضمت الضيف أحمد وسمير غانم وجورج سيدهم، وكان أول ظهور مسرحي له في مسرحية "فندق الأشغال الشاقة" عام 1969، قبل أن يشارك في عشرات الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.

وخلال مسيرته الفنية، قدم أكثر من 150 عملًا فنيًا، ونجح في صناعة مدرسة خاصة في الكوميديا، جعلته واحدا من أبرز نجوم جيله.

أزمة نجاح الموجي مع أنغام

شهدت حياة نجاح الموجي أزمة قضائية شهيرة عام 1992 أثناء تقديمه مسرحية "لا مؤاخذة يا منعم" بمشاركة الفنانة مشيرة إسماعيل والفنان حسن كامي، وتضمن العرض تقليدا لعدد من الفنانين من بينهم المطربة أنغام.

وقدمت أنغام دعوى قضائية ضده بتهمة السب والقذف، وبعد رفضها اعتذاره صدر حكم بحبسه لمدة 3 أشهر، وقضى بالفعل 15 يوما داخل السجن، وقدم محاميه استشكالا ليخرج بعدها.

أبرز أعمال نجاح الموجي

شارك نجاح الموجي في العديد من الأعمال التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من بينها: "المتسول"، و"أربعة في مهمة رسمية"، و"الكيت كات"، و"شوارع من نار"، و"حنفي الأبهة"، إلى جانب عدد كبير من المسرحيات منها "المتزوجون"، "فندق الأشغال الشاقة" .

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